AXN 22:35 bis 23:20 Actionserie Justified Hüte deinen Bruder USA 2011 16:9 Mags hat die gesamte Gemeinde zu einem Fest eingeladen, bei dem auch Boyd, Ava, Raylan und Carol auftauchen. Carol versucht sich mit Mags zu einigen, deren völlig überhöhte Forderungen werden von Carols Auftraggebern bei Black Pike Mining tatsächlich akzeptiert. Boyd hat sich die Pachtrechte an Arlos Grundstück gesichert und kriegt auch seinen Anteil ab. Coover belauscht ein Gespräch seiner Mutter mit Loretta, aus dem hervorgeht, dass er das ungeliebte, dumme Kind ist. Loretta entdeckt an Coovers Arm die Armbanduhr ihres Vaters. Coover dreht durch und schleppt Loretta zum Grab ihres Vaters. Raylan ist den beiden auf den Fersen... Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Chief Deputy Art Mullen) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Tim Gutterson) Erica Tazel (Rachel Brooks) Natalie Zea (Winona Hawkins) Walton Goggins (Boyd Crowder) Originaltitel: Justified Regie: Tony Goldwyn Drehbuch: Taylor Elmore Kamera: Francis Kenny Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18