Dokumentation Jäger der Südsee Der Kula-Ring GB 2014 Die letzte Etappe seiner Reise durch das Korallendreieck führt Will Millard zu den Trobriand-Inseln, wo er mehr über ein einzigartiges Tauschsystem namens "Kula" erfahren möchte. Will darf die Inselbewohner Nagiya und Edric bei ihrer Reise nach Iwa begleiten, wo sich angeblich zahleiche "Mwali" befinden sollen - Armbänder, die zwischen Kula-Partnern weitergereicht werden.