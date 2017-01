TV5 22:53 bis 23:00 Sonstiges Pays et marchés du monde Indonésie F 2015 Merken L'Indonésie est le plus grand archipel du monde avec presque 14 000 îles dont seulement 6000 sont habitées... C'est un immense pays à cheval entre deux continents : l'Asie et l'Océanie. Cap sur Guili puis sur Bali et son marché qui regorge de spécialités locales et de petits métiers... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Pays et marchés du monde Regie: Jean da Luz, Xavier Petit