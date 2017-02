Schweiz 2 14:55 bis 15:35 Serien Madam Secretary Schmutzige Bombe USA 2016 Dolby Digital HDTV Merken Nach dem Anschlag auf eine Universität herrscht im Weissen Haus Chaos. Die Aussenministerin arbeitet zusammen mit der CIA verbissen daran, herauszufinden, wer hinter dem Anschlag steckt und wie das Uran, mit welchem die Bombe versetzt war, in die USA gelangen konnte. Henry befindet sich derweil in kritischem Zustand, weil er bei der Explosion verstrahlt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Keith Carradine (President Conrad Dalton) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Alison McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Jonathan Brown Drehbuch: Alexander Maggio Musik: Transcenders