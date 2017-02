Phoenix 12:45 bis 14:00 Sonstiges Trump im Alleingang? - Der Präsident und seine Dekrete 2017 Live TV Merken Er ist einer der mächtigste Männer der Welt: Donald Trump. Für die einen bedeutet das den Untergang der westlichen Welt, für die anderen eine neue Aufbruchstimmung. Ob Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, Strafzölle für deutsche Autos oder Einreiseverbote für Menschen aus vermeintlichen Terror-Ländern - Trump verkündet seine Meinung in jedem Fall laut. phoenix beleuchtet die Arbeitsweise des neuen US-Präsidenten, der mit seinen Dekreten schnell für Fakten sorgen will. Im Studio spricht Moderator Hans-Ulrich Stelter mit Thomas Jäger, Politikwissenschaftler der Universität Köln, sowie mit Ralph Freund, Republicans Overseas Deutschland. Volkswirt Thomas Straubhaar analysiert die Wirtschaftsaussichten für die USA und Europa. Über den politischen Umgang mit dem neuen Präsidenten spricht Stelter mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Trump im Alleingang? - Der Präsident und seine Dekrete