RTL TVI 22:15 bis 23:05 Sonstiges New York, unité spéciale Victime et coupable USA 2016 Stereo Merken Un petit garçon est retrouvé seul à Central Park. Les recherches pour retrouver ses parents mènent à la découverte de preuves d'un attentat terroriste de grande ampleur. La mère et son compagnon tuent plusieurs personnes dans le parc avant que la police n'abatte l'homme et n'arrêtent la femme, Ana. Cette dernière accuse son fiancé et le frère de celui-ci d'être des terroristes et de l'avoir battue et violée pendant des années. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin Tutuola) Peter Scanavino (Dominick Carisi, Jr.) Raúl Esparza (Rafael Barba) Elizabeth Marvel (Rita Calhoun) Robert John Burke (Ed Tucker) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Alik Sakharov Drehbuch: Rick Eid, Julie Martin Musik: Mike Post

