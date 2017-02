ATV 22:20 bis 00:55 Drama Der Sturm USA 2000 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Herbst 1991: Die "Andrea Gail" macht sich mit Kapitän Billy Tayne und seiner Crew von Gloucester Massachusetts auf in ein Gebiet im Nordatlantik, wo man sich angeblich vor Fischen kaum noch retten kann. Den Sommer über erlebten Tayne und seine Mannschaft eine mehr als schlechte Fangsaison und trotz schlechter Wettervorhersagen müssen sie ein letztes Mal hinaus aufs Meer, um den bisher entgangenen Verlust wettzumachen. Doch der Albtraum wird wahr das Boot wird im Zentrum dreier Sturmfronten gefangen, die nichts anderes mit sich bringen als Tod und Verderben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Clooney (Captain Billy Tyne) Mark Wahlberg (Bobby Shatford) Diane Lane (Christina Cotter) John C. Reilly (Dale Murphy) William Fichtner (David Sullivan) Bob Gunton (Alexander McAnally III) Karen Allen (Melissa Brown) Originaltitel: The Perfect Storm Regie: Wolfgang Petersen Drehbuch: William D. Wittliff Kamera: John Seale Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12

