ATV 22:20 bis 00:45 Actionfilm Gefährliche Brandung USA 1991 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Für die Jungs rund um den coolen Bodhi zählt neben Surfen und Fallschirmspringen nur Eines: Die Suche nach einer neuen Herausforderung. Und was könnte den Puls solch abgebrühter Kerle schneller schlagen lassen, als perfekt organisierte Banküberfälle. Die Sache geht solange gut, bis dabei jemand ums Leben kommt. Dem FBI gelingt es daraufhin, den jungen Agenten Johnny in die Bande einzuschleusen. Dessen Unerfahrenheit und die Faszination rund um Surfguru Bodhi lassen ihn jedoch immer tiefer in deren Welt eintauchen. Johnny scheint vom bittersüßen Geschmack des tödlichen Nervenkitzels nicht mehr loszukommen. Er findet sich plötzlich zwischen zwei Fronten wieder: Seinem Beruf und der Sucht nach dem absoluten Kick!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Swayze (Bodhi) Keanu Reeves (Johnny Utah) Gary Busey (Pappas) Lori Petty (Tyler) John C. McGinley (Ben Harp) James Le Gros (Roach) John Philbin (Nathanial) Originaltitel: Point Break Regie: Kathryn Bigelow Drehbuch: W. Peter Iliff Kamera: Donald Peterman Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 16