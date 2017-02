ATV 14:45 bis 16:40 Komödie Outsourced - Auf Umwegen zum Glück USA 2006 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Todd leitet ein Callcenter in den USA und fällt aus allen Wolken, als ihm eröffnet wird, dass seine Abteilung aus Kostengründen geschlossen und nach Indien verlegt wird. Vorort soll er aber noch seinen Nachfolger einschulen. Als Todd sich bald darauf in Indien wiederfindet, erlebt er einen Kulturschock: Das neue Büro ist noch nicht fertig gebaut und sowohl das Essen als auch der zwischenmenschliche Umgang sind für ihn mehr als gewöhnungsbedürftig. Allerdings ist seine Mission erst erfüllt, wenn die Bestellzeiten der Mitarbeiter auf ein Minimum gesenkt sind. Das Blatt wendet sich jedoch, als Todd die hübsche Mitarbeiterin Asha kennenlernt ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Hamilton (Todd Anderson) Ayesha Dharker (Asha) Matt Smith (Dave) Larry Pine (Bob) Asif Basra (Purohit N. Virajnarianan) Bhuvnesh Shetty (Manmeet) Saurabh Agarwal (Kumar) Originaltitel: Outsourced Regie: John Jeffcoat Drehbuch: George Wing, John Jeffcoat Kamera: Teodoro Maniaci Musik: BC Smith