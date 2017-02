RTL2You 13:20 bis 14:20 Dokusoap Berlyn D 2016 16:9 HDTV Merken Die Feinschmecker-Entdecker sind zurück! Die Haute cuisine-Chefs Monsieur Le Bleu und Daniel Le Single begeistern uns mit deftigen T-Bone-Steaks und Kartoffelgratin nach Art des Hauses. Was für ein männliches Festmahl! Taynaras Tag besteht heute dagegen darin, ihre Wut- und Aggressionsattacken in den Griff zu bekommen. Doch die Planungen für ihren Samba-Auftritt beim Karneval in Brasilien lassen das Model verzweifeln. Freund Tino kennt anscheinend das Geheimrezept, um seine Herzensdame wieder zum Lachen zu bringen: Klopapier?! Aus dem verregneten Paderborn erfahren wir derweil, was Hottie Ivana angeblich unten drunter trägt: Es ist high waist und gestreift. Das passt ja gar nicht zu der Latina, die wir kennen Extra und wirklich nur extra für die Fans, hat unser Dream-Team heute unterdessen ein Nerd-Programm geplant. Erst werden möglichst viele Donuts in den Kinosaal geschleust, dann gibts eine Runde Runouschka-Sterne für besondere filmische Leistung. Nach zwei Vorstellungen hat Anouschka mit Nasenbluten zu kämpfen und muss dringend vom Arzt ihres Vertrauens untersucht werden. Ruben schreitet mit Kippe in der Hand durch die Berliner Winternacht zurück in die leere Berlyn-WG: The last men standing... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Berlyn