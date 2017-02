RTL2You 10:30 bis 11:30 Dokusoap DailyCGN D 2017 16:9 HDTV Merken Sara-Joleen ist unzufrieden mit ihren Haaren. Da gibt es nur eine Lösung - ab zum Friseur! Auch Dilara ist nicht zufrieden mit ihrer neuen Frisur und will sich die Haare wieder verlängern lassen. Während die Frau neue Extensions bekommt, guckt Veli sich im Autohaus nach einem neuen Baby um und kann sich gar nicht sattsehen vor lauter heißen Schlitten. Carmen hat einen besonderen Auftrag von Niclas bekommen Sie soll eine Gummipuppe bestellen. Moment, eine was?! Ana ist auf der verzweifelten Suche nach einem Thema für ihre Bachelorarbeit. Ob sie wohl noch einen Geistesblitz bekommt? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DailyCGN