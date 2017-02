RTL2You 05:45 bis 06:45 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU D 2016 16:9 HDTV Merken Filiz'' Job ist heute besonders sportlich, denn sie shootet in Stuttgart für einen Online Katalog. 6 Stunden, 30 Jacken und 23 Skihosen später, stellt sie fest, dass das Klo im Bus an Urinüberschwemmung leidet. Tja, das heißt dann wohl aushalten bis München. Lina nimmt sich dem Projekt "Kommode aufbauen" an, doch das Ganze riecht nach männlicher Hilfe. Roxi verfällt dem Kaufrausch (ohne Witz!) und Sophia verfällt einem flauschigen Vierbeiner. Luisa lernt, warum es wichtig ist, dass man sich in einer Beziehung auch mal nicht sieht und Lina verrät dir, warum sie spontan nach Paris fliegen wird. Außerdem wird natürlich über den neuen Bachelor gelästert, doch Filiz hat dazu ihre ganz eigene Theorie. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU