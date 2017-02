RTL2You 04:25 bis 04:50 Trickserie One Piece J 2002 Stereo Merken Die Rebellen haben Arbana erreicht und die Schlacht ist im vollen Gang. Vivi ist mit Karuh auf der Flucht vor Mr. 2. Die Rennenten, die Vivi geholfen haben, die Rebellen vor der Stadt aufzuhalten, bringen Karuh und die schwer verletzte Vivi in Sicherheit. Lysop ist inzwischen Chopper zu Hilfe gekommen. Die beiden kämpfen mit Mr. 4 und Miss Merrychristmas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece