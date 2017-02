RTL2You 17:25 bis 18:15 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Wiedergewonnene Freiheit USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach über zwei Jahrzehnten des wenig abwechslungsreichen Ehelebens nutzt Kris ihre wiedergewonnene Freiheit, um sich auf dem Single-Markt umzuschauen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Antisdel (Herself - Global Sales Director JUPI) Ken Baker (Himself - E! News) Niccolo de Masi (Himself - GLU Mobile CEO) Mason Dash Disick (Himself) Penelope Scotland Disick (Herself) Scott Disick (Himself) Durrani (Herself - DASH Doll) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12