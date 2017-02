RTL2You 12:00 bis 12:25 Trickserie One Piece Ein heißer Kampf J 2002 Stereo Merken Folgeninhalt: Vivi gibt Befehl den Königspalast in Arbana zu zerstören, damit die Kämpfe in der Stadt aufhören und sie ihrem Volk erklären kann, wer an der ganzen Misere Schuld hat. Als die Wachen die Lunten anzünden, taucht plötzlich Mr. Zero auf. Inzwischen kämpft Sanji mit Mr. 2, der sich erfolgreich zur Wehr setzt. Sanji erkennt jedoch die Schwachstelle seines Gegners und setzt ihn außer Gefecht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Konosuke Uda Drehbuch: Suminori Takegami, Mitsuru Shimada

