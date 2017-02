RTL2You 08:50 bis 09:15 Trickserie Sailor Moon Arme Kermesite J 1993 Merken Bunny Sukino ist 14 Jahre alt und geht in die vierte Klasse des Gymnasiums. Manchmal ist sie etwas schusselig, und die Jungs in der Schule sagen auch schon mal "Heulsuse" zu ihr. Eines Tages läuft Bunny die schwarze Katze Luna über den Weg und sagt ihr, sie sei ausgewählt, um von nun an gegen das Böse in der Welt zu kämpfen. Mit Hilfe von Lunas Zauberstein verwandelt sich das Mädchen in Sailor Moon und führt mit ihren Freundinnen den ewigen Kampf Gut gegen Böse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bishôjo Senshi Sailor Moon Regie: Junichi Sato, Kunihiko Ikuhara Altersempfehlung: ab 12

