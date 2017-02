RTL2You 05:40 bis 06:05 Trickserie The Devil Is A Part-Timer Der Dämonenfürst und die Heldin retten Sasazuka J 2013 16:9 HDTV Merken Auch der Dämon Lucifer findet den Weg nach Japan. Er greift Sadao und Co. an, wobei Shiro einen heftigen Schlag abbekommt. Auf der Flucht teleportiert Sadao sich selbst und Emi in den Bahnhof von Sasazuka. Die erstaunten Passanten werden Zeugen eines epischen Kampfes... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hataraku Maou-sama!