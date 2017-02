RTL2You 17:45 bis 18:15 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Khloé will schauspielern USA 2008 Merken Kim ist bestürzt als sie mitbekommt, dass Khloe Schauspielerin werden will. Unterdessen erhält Bruce ein ordentliches Makeover. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khloé Kardashian (Herself) Kourtney Kardashian (Herself) Kylie Jenner (Herself) Kendall Jenner (Herself) Rob Kardashian (Himself) Kris Jenner (Herself) Kim Kardashian West (Herself) Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Regie: David Bresenham, Chris Ray Drehbuch: Eliot Goldberg, Ryan Seacrest Musik: Dan Beyer, Jorge Corante Altersempfehlung: ab 12