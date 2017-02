RTL2You 07:10 bis 08:05 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Shooting für die BILD D 2016 16:9 HDTV Merken Die Mädels von Mjunik werden immer bekannter in der Öffentlichkeit. Auch heute ist ein großer Tag in Sachen Publicity, denn ein Interview und Fotoshooting für die BILD-Zeitung stehen an. Natürlich geraten Lina und Luisa in Stress, denn sie müssen sich noch für die Wiesn stylen lassen. Ob sie die Girls es überhaupt rechtzeitig schaffen? Und werden sie Antworten auf die Fragen parat haben? Am Nachmittag geht es dann für alle ab aufs Oktoberfest. Während Roxi und Sophia ein Interview für das Energy-Wiesnstudio geben, feiern Lina und Luisa im Käferzelt. Mit wem am Ende Lina anbandelt und was Roxis Eindruck vom Oktoberfest ist das und vieles mehr gibt es in dieser Mjunik-Folge! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 349 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 109 Min.