RTL2You 05:15 bis 06:10 Dokusoap Berlyn D 2016 16:9 HDTV Merken Die Bewohner sind müde, sehr müde ein typischer Sonntag in Berlin eben. Ruben und Anouschka hat es obendrein auch noch erwischt. Hilfreich bei ihrer Genesung erweisen sich Ingwertee, Nudeln und Whitney Houstons I will always love you, denn sie müssen trotz allem am Abend noch zu einem Event. Wird die Veranstaltung ihre Erwartungen erfüllen oder setzt die Laune des Todes ein? Taynara wiederum sitzt mal wieder im Flugzeug und zieht endlich richtig in die WG ein, während Ivana kaum aus dem Bett kommt einzig die einsetzende Dehydrierung treibt sie schließlich aus dem Haus... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Berlyn