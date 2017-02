RTL2You 23:10 bis 00:05 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Geheimniskrämerei USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Familie will Scotts Geheimniskrämerei endlich ein Ende setzen, während Bruce dabei ist, sein Geld mit vollen Händen zum Fenster hinauszuwerfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mason Dash Disick (Himself) Penelope Scotland Disick (Herself) Scott Disick (Himself) Brandon Jenner (Himself) Caitlyn Jenner (Himself) Kendall Jenner (Herself) Kris Jenner (Herself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12

