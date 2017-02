RTL2You 11:15 bis 11:40 Trickserie One Piece 2 Millionen für Rebellen J 2002 Stereo Merken Vor Arbana haben sich die Special Agents der Baroque-Firma versammelt und versuchen Vivi aufzuhalten, doch sie kann sie mit einem Mummenschanz ablenken. In Arbana kann Vivi sich nun frei bewegen. Sie blockiert das Stadttor, um die Rebellen aufzuhalten, doch dann schlägt eine Kanonenkugel vor ihr ein und alles ist voll Staub. Die Armee fängt an zu schießen und der Kampf beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Konosuke Uda