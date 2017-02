RTL2You 06:10 bis 07:10 Dokusoap DailyCGN Popstarfeeling D 2016 16:9 HDTV Merken Veli ist heute Shoppingberater! Er und Dilara machen eine Einkaufstour in Düsseldorf. Aber kann er ihr wirklich eine Hilfe sein oder sträubt sie sich gegen seine Tipps? Außerdem muss Niklas heute sein Talent als Vlogger unter Beweis stellen, weil seine Freundin Carmen kränkelt. Wie er sich schlagen wird? Für die anderen steht ein Bloggerevent in Stuttgart an! Barbierella, Ana und Tim haben ihren ersten Bühnenauftritt. Wie viel verdient man eigentlich mit YouTube? Diese und andere Fragen der Fans werden direkt vom Trio geklärt. Wie wohl das Interview mit Senna Gamour verläuft? Und welche Schätze verbergen sich in den Goodie Bags? Ana ist in Gedanken aber eigentlich schon längst bei dem Welpen, den sie und Tim auf dem Rückweg mitnehmen werden... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DailyCGN

