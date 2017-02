RTL2You 05:15 bis 06:10 Dokusoap Berlyn D 2016 16:9 HDTV Merken Samstag in Berlin. Ivana muss Fotos machen, doch diesmal mit natürlichem Make-up und das bleibt längst nicht ihr ihr einziges Problem. Anouschkas Tag beginnt derweil mit einer Hydrolgelmaske und einem kulinarischen Gedicht. Danach hat sie mit ihrer Augenentzündung, ihren Haaren und dem Hermes Paketshop zu kämpfen. Ruben wiederum wartet seit zehn Jahren auf den heutigen Tag und ist aufgeregt wie ein kleines Kind. Endlich hält er das Spiel Final Fantasy XV in den Händen und will seine Spielpremiere mit Pizza, Chips und Gänsehaut zelebrieren. Taynara zeigt schließlich ihre neuen Muskeln und versucht, beim Finale von Deutschland tanzt ihre letzten Kräfte hervorzuholen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Berlyn