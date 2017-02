RTL2You 06:10 bis 07:10 Dokusoap DailyCGN Dilara im Blogger-Gemetzel D 2016 16:9 HDTV Merken Was für ein Alptraum! Dilara muss sich in der Nacht einem Gemetzel mit anderen Bloggern aussetzen. Der Schock am Morgen sitzt tief, ist aber im Kosmetikstudio schnell wieder vergessen: Lüftet sie hier vielleicht ihre Beautygeheimnisse? Veli kümmert sich unterdessen um den Kratzer am Auto das kann teuer werden. Barbierella reist derweil mit versteckter Kamera und ihrem Tiernotrufkollegen Stefan nach Polen, um kleine Hunde vor dem illegalen Verkauf zu retten. Schaffen sie es, die Welpen zum Tierheim zu bringen, bevor die Händler sie aufhalten? Ana wiederum dreht nicht nur ihr 20.000 Abonnenten-Special, sondern auch ein Video über ihre Wimpern-Extensions. Tim wird jammernd mitgeschleppt hält er die zwei Stunden im Beautystudio wirklich aus? Carmen muss schließlich ihre Zahn-OP durchstehen. Zum Glück kommt Ana am Abend für einen Mädelsabend vorbei, um sie von der Tortur abzulenken. Können die beiden Niklas und Tim solange alleine lassen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DailyCGN

