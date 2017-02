RTL2You 05:15 bis 06:10 Dokusoap Berlyn D 2016 16:9 HDTV Merken C''est la vie! Essen, Shoppen und Fotos machen. Zusammen verbringen die Bewohner einen entspannten Tag und geben uns einen Einblick in ihre Berufe. WG-Neuling Ruben hat sprichwörtlich ein paar Startschwierigkeiten, Anouschka bekommt eine modische Überraschung und Ivana verrät, worauf sie in ihrer Ernährung verzichten muss. Jimi ist gestresst, er schmeißt schließlich seine eigene Party in einer der angesagtesten Bars in Berlin. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Berlyn

