RTL2You 07:00 bis 07:55 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Mjunik auf der DMEXCO D 2016 16:9 HDTV Merken Luisa zeigt ihrem Freund Daniel die schönen Seiten Münchens, während Lina bei herrlichstem Wetter ein Dirndl-Shooting hat. Roxi und Sophia wiederum sind zusammen auf der dmexco und stellen Mjunik vor. Alles ganz getreu dem Motto Läuft bei dir! Filiz hat währenddessen aus Versehen alle Videos, die sie den Tag über gefilmt hat, gelöscht! Aus lauter Frust rastet sie kurz aus und erklärt uns, wie ihre Anti-Aggressions-Therapie funktioniert... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

