RTL2You 06:00 bis 07:00 Dokusoap DailyCGN Houseparty bei BibisBeautyPalace D 2016 16:9 HDTV Merken Bibi lässt es krachen! Die mehrfache YouTube-Millionärin lädt Carmen, Niklas, Ana und Tim zu ihrer Houseparty ein. Sie spielen Tabu und Bibi gibt Tim natürlich ein paar nützliche Tipps beim Haare flechten. Auch die anderen Gäste gehen nicht leer aus: Carmen verlässt die Party mit jeder Menge Bilou-Duschschaum, für den Bibi wirbt. Zuvor mussten sie alle jedoch fleißig sein: Im Studio stand ein Fotoshooting an. Konnten die Mädels ihre Klamottenberge bändigen? Dilara macht es sich währenddessen gemütlich: Spaghetti zum Frühstück und türkische Pizza mit der Familie am Abend. Derweil sucht Veli einen Käufer für das Auto, denn dieses ist viel zu auffällig für Hater, die es ständig demolieren. Barbierella bekommt unterdessen einen Fanbrief nach Hause geschickt. Hat sie vielleicht einen Stalker? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DailyCGN

