RTL2You 23:40 bis 00:05 Trickserie The Devil Is A Part-Timer Der Dämonenfürst steigt einige Stufen auf - ... zum Klassenzimmer J 2013 16:9 HDTV Merken Während in Ente Isla bekannt wird, dass Satan, Emilia und die anderen nicht tot sind, wird Lucifer in Japan wegen der jüngsten Vorfälle von der Polizei gesucht. Er kommt ausgerechnet bei Sadao und Shiro unter. Ab sofort nennt er sich Hanzo Urushihara und lernt eine neue Welt kennen: das Internet. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hataraku Maou-sama!