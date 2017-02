RTL2You 17:50 bis 18:40 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Geheimes Doppelleben USA 2014 16:9 HDTV Merken Khloé führt neuerdings ein Doppelleben und trifft sich heimlich mit einem mysteriösen Mann. Kim und Kourtney wollen unbedingt herausfinden, was mit ihrer Schwester los ist. Kris kann unterdessen nicht begreifen, dass sie von Kim und Kanye nicht als Hochzeitsplanerin benötigt wird. Doch schließlich findet sie einen Weg, sich in die Vorbereitungen einzumischen sehr zum Ärger der Braut... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitlyn Jenner (Himself) Kendall Jenner (Herself) Kris Jenner (Herself) Kylie Jenner (Herself) Kourtney Kardashian (Herself) Kim Kardashian (Herself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Caitlyn Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12