RTL2You 16:10 bis 17:05 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Thailand Urlaub USA 2014 16:9 HDTV Merken Heute steht ein Besuch in einem thailändischen Waisenhaus an: Kim ist sofort von einem jungen Mädchen angetan, das gerne ein besseres Leben führen würde. Derweil plagen Khloé immer noch Kummer und Herzschmerz. Höchste Zeit für ein wenig Ablenkung, wie Brody und Brandon finden. Die beiden machen sich umgehend auf die Suche nach einem geeigneten Urlaubsflirt für Khloé... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12