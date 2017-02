Schweiz 2 09:30 bis 09:55 Comedyserie The Grinder Die Schatten-Männer USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Der kleine Ethan ist im Schultheater in der Crew untergekommen. Dean findet, der Bub sollte sich damit nicht zufriedengeben, und trainiert mit ihm für eine Sprechrolle. Als Ethan die Rolle nicht bekommt, geht Dean der Sache nach und trifft auf einen alten Widersacher, dem er einst selbst eine Rolle weggeschnappt hat. Todd, Mitarbeiter in der Anwaltskanzlei, stiehlt den Laptop des Theaterregisseurs und erwirkt ein Vorsprechen in Anwesenheit des Schuldirektors. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Lowe (Dean Sanderson) Fred Savage (Stewart Sanderson) Mary Elizabeth Ellis (Debbie Sanderson) Natalie Morales (Claire Lacoste) Hana Hayes (Lizzie Sanderson) Connor Kalopsis (Ethan Sanderson) William Devane (Dean Sanderson Sr.) Originaltitel: The Grinder Regie: Phil Traill Drehbuch: Guy Endore-Kaiser Kamera: Rhet Bear Musik: Jeff Cardoni

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 249 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 100 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 54 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 49 Min.