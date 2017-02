RTS Un 15:10 bis 16:40 Sonstiges Joséphine, ange gardien Police blues F, B, CH 2009 Stereo Untertitel Merken En débarquant dans le commissariat de police de son client, le lieutenant Nicolas Vannier, Joséphine ne se doute pas qu'elle arrive en plein drame. Psychologue envoyé par le ministère, elle doit aider les hommes de ce commissariat à surmonter le choc créé par l'agression violente dont un de leur collègue a été victime la veille et dont Nicolas Vannier se sent responsable... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Yvon Back (Nicolas Vannier) Ambroise Sabbagh (Julien Vannier) Sophie de La Rochefoucauld (Pauline Vannier) Alban Casterman (Hervé) Sandra Valentin (Sophie Guérard) Annick Alane (Madame Heuchel) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Michel Hassan Drehbuch: Anita Rees, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Roland Romanelli, Didier Vasseur