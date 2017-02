Beate Uhse TV 20:15 bis 20:40 Erotikserie Barcelona Boss 1 Der Junior D, E, GB 2016 Stereo 16:9 Merken Der 1. Teil der Koproduktion von Beate-Uhse.TV und Private. Jason ist der Sohn eines deutschen Firmenmoguls, der undercover in das Büro in Barcelona eingeschleust wird. Dort soll er aufdecken, wieso der Laden nicht so läuft wie er sollte. In Spanien angekommen, verfällt er jedoch mehr dem mediterranen Lebensstil sowie der brandheißen Büroleiterin. In Google-Kalender eintragen Regie: Xavi Rocka Altersempfehlung: ab 18