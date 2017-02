TV5 22:34 bis 23:00 Sonstiges Bubble Blues F 2014 Merken Routine, solitude et dépression sont le lot quotidien des habitants d'une tour d'immeuble. Tous se croisent sans se connaître. Plus loin, un jeune réalisateur prépare un film conceptuel. L'équipe du tournage va investir la cité et précipiter le destin de tous. Réalisation, scénario : Patrick Volve (France, 2014) Palmarès : sélectionné au festival international du court-métrage de Bruxelles (Belgique, 2015), au festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (Canada, 2015). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Susana Alcantud (Elena) Liroy Berrebi (Mounir) Maryne Bertieaux (Le jeune fille) François Bureloup (Le producteur) Philippe Clair (André Burgeat) Estéban (Jacques) Sophie Sam (Madame Burgeat) Originaltitel: Bubble Blues Regie: Patrick Volve Drehbuch: Patrick Volve Musik: Claire Diterzi