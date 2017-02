ORF 3 00:15 bis 01:10 Dokumentation Remember Falco! 2016 Stereo 16:9 Merken Hans Hölzel alias Falco in Wien geboren, besuchte das Konservatorium und begann seine Musiker-Karriere als Bassgitarrist. Zu seinem Künstlernamen ließ sich der Sänger vom DDR-Skispringer Falko Weißflog inspirieren. Er ist der bislang einzige Österreicher, der Platz 1 der US-Single-Hitparade belegt hat: Mit "Rock Me Amadeus" schaffte Falco Anfang 1986 den Sprung an die Spitze der Charts. Wenige Tage vor seinem 41. Geburtstag kam der Musiker 1998 bei einem Verkehrsunfall in der Dominikanischen Republik ums Leben. Die Collage zeigt in dieser Hommage Videos aus unterschiedlichen Schaffensperioden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Remember Falco!