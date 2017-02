puls 4 22:40 bis 00:35 Komödie Genug gesagt USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die geschiedene Masseurin Eva macht bei einer Gartenparty neue Bekanntschaften. Mit Gedichteschreiberin Marianne versteht sie sich so gut, dass sie nicht nur eine neue Kundin gewinnt, sondern auch bald eine Freundin. Eva wird auch Albert vorgestellt, von dem sie nicht besonders beeindruckt ist. Doch er will sie besser kennenlernen. Eva lässt sich auf ein erstes Date ein, ihr gefällt sein Humor, wie sie ist er geschieden und hat eine Tochter im gleichen Alter. Sie verlieben sich. Doch dann entdeckt Eva, dass Albert Mariannes Ex ist, über dessen Gewohnheiten sie ständig lästert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julia Louis-Dreyfus (Eva) James Gandolfini (Albert) Catherine Keener (Marianne) Toni Collette (Sarah) Ben Falcone (Will) Anjelah Johnson-Reyes (Cathy) Michaela Watkins (Hilary) Originaltitel: Enough Said Regie: Nicole Holofcener Drehbuch: Nicole Holofcener Kamera: Xavier Pérez Grobet Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 6