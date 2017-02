ProSieben 22:00 bis 23:40 Horrorfilm The Pyramid: Grab des Grauens USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Das Team rund um den Archäologen Dr. Holden gräbt in der ägyptischen Wüste eine Pyramide aus. Sogleich erforschen die Expeditionsteilnehmer den spektakulären Fund. Obwohl Hieroglyphen im Inneren der Pyramide vor einer großen Gefahr warnen, bahnen sich die Entdecker ihren Weg durch das Labyrinth. In der Dunkelheit verlieren sie schnell die Orientierung und unheimliche Geräusche deuten darauf hin, dass sie nicht alleine sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Hinshaw (Nora) Denis O'Hare (Holden) James Buckley (Fitzie) Christa-Marie Nicola (Sunni) Amir K (Michael Zahir) Faycal Attougui (Corporal Shadid) Philip Shelley (Provost) Originaltitel: The Pyramid Regie: Grégory Levasseur Drehbuch: Daniel Meersand, Nick Simon Kamera: Laurent Tangy Musik: Nima Fakhrara Altersempfehlung: ab 16