RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Ganz in weiß D 2002 Stereo Im Standesamt tobt eine Grippewelle. Weil alle Beamten erkrankt sind, wird in den anderen Ämtern um Unterstützung gebeten. Und ausgerechnet Hagen Krause hat vor 30 Jahren den Standesbeamten-Lehrgang in Bad Salzschlirf besucht. Natürlich hat Hagen überhaupt keine Lust, Paare zu trauen - schließlich hält er die Ehe für staatlich geförderte Freiheitsberaubung. Von der langjährigen Erfahrung mit seiner eigenen Frau ganz zu schweigen. Und dann erfährt er auch noch, dass Hein Gerber, sein Lieblingsschauspieler aus der Serie "Zwei Kerle für Alaska" heiraten will. Ausgerechnet Hein! Sein einsamer Held, den er jeden Freitagabend im Fernsehsessel anfeuert. Das will Hagen verhindern! Nichts gegen die Handschellen, die Hein in der Serie von seinen Gegnern angelegt bekommt - aber Hagen kann nicht zulassen, dass sein Held sich freiwillig die Fesseln der Ehe anlegt! Also ersinnt er mit Rüdiger einen perfiden Plan, Heins Verlobte Alice von der Hochzeit abzubringen... Die Preise in der Kantine sind gestiegen. Das wollen Ulla und Nadia nicht hinnehmen. Also kochen sie im Büro ihr eigenes Süppchen, das sie auch den Kollegen verkaufen wollen. Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Gerd Lohmeyer (Lünebach) Leonhard Mader (Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Dietmar Jacobs, Lars Albaum