ONE 22:05 bis 22:35 Serien Young and Promising N 2016 Stereo 16:9 Merken Saras Hochzeitstag ist gekommen! Alle sind ganz aufgeregt und freuen sich auf diesen Tag! Alex hat am gleichen Tag noch weitere Probeaufnahmen und Nenne soll das Catering machen. Sie hat ein wahnsinnig teures Hochzeitsgeschenk für das Brautpaar, bezahlt von dem ersehnten Vorschuss vom Verlag. Doch vor der Hochzeit muss sie deswegen auch nochmal mit Sissel sprechen. Nenne erfährt von einem Lektor, dass ihr Buch in diesem Jahr nicht mehr veröffentlicht werden wird. Sie sucht Sissel überall und überfällt sie schließlich zu Hause. Sissel versucht Nenne zu beruhigen, doch Nenne ist völlig außer sich und verschwindet Hals-über-Kopf... Das Catering für die Hochzeitsgäste muss nun Alex übernehmen. Als Elise beobachtet, dass ihr Vater Kjetil von der hochschwangeren Thale zur Hochzeit gebracht wird, stellt sie ihn zur Rede. Er versucht sich raus zu reden, die gute Stimmung ist jedenfalls dahin. Elises Mutter Tone stellt Elise besorgte Fragen, und schließlich erzählt sie ihr alles. Beim Hochzeitsessen ergreift Tone das Wort und erzählt den Gästen von Kjetils Geliebter, und dass ihr Kind genau zu diesem Zeitpunkt zur Welt kommt. Es kommt zum Eklat! Nur eine ist an diesem Tag wirklich glücklich: Alex bekommt die Rolle! Der Regisseur bringt ihr das Drehbuch sofort vorbei und schlägt ein baldiges Treffen zum besseren Kennenlernen vor. Kimmo beobachtet die beiden und wird misstrauisch. Zwischen Anders und Elise kommt es endlich zur Aussprache: Elise sagt Anders, dass sie in ihn verliebt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Siri Seljeseth (Elise) Alexandra Gjerpen (Alex) Gine Cornelia Pedersen (Nenne) Jakob Oftebro (Anders) Ole Christoffer Ertvaag (Kimmo) Inga Ibsdotter Lilleaas (Sara) Kirsti Eline Torhaug (Tone) Originaltitel: Unge lovende Regie: Eirik Svensson Drehbuch: Siri Seljeseth, Birgitte Rustad Wegener, Mads Loeken Kamera: Karl Erik Brøndbo Musik: Stein Johan Grieg Halvorsen, Eyvind Andreas Skeie