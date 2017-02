RTL 23:00 bis 00:00 Show Die Bülent Ceylan Show Die Personality-Show mit Bülent Ceylan D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Der beliebte Comedian kommt mit seiner Personality-Show "Die Bülent Ceylan Show" auf den Bildschirm zurück - damit wir auch in turbulenten Zeiten das Lachen nicht vergessen. Denn: '2016 war politisch betrachtet ein Reinfall. Ich will, dass 2017 wieder lustiger wird', fordert der berühmteste Mannheimer Deutschlands und verspricht, seinen Teil dazu beizutragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Bülent Ceylan Show