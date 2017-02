VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Blei USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Arzt Dr. Gilbert Keppler wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs an vier Jungen verurteilt, aber bis zur Verkündung des Strafmaßes gegen Kaution und unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Kurz darauf wird Keppler ermordet in seiner Wohnung aufgefunden. Benson und Stabler finden heraus, dass sowohl die missbrauchten Jungen als auch ihre Angehörigen als Täter nicht in Frage kommen. Mit Hilfe eines am Tatort gefundenen Handschuhs kann jedoch die DNS des Täters ermittelt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Michaela McManus (A.D.A. Kim Greylek) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Stephanie March (A.D.A. Alexandra Cabot) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Jonathan Greene Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12