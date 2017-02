Super RTL 22:15 bis 23:10 Dokusoap Christopher Posch - Ich kämpfe für Ihr Recht! Ponyhof + Lichtallergie + Frikadellenunfall D 2015 Stereo HDTV Merken Eine 20-Jährige aus Lippstadt leidet unter einer schweren Krankheit: Jegliche Formen von Licht, sowohl Sonne als auch Kunstlicht, verursachen starke Schmerzen auf ihrer Haut. Sie lebt in einer mit Decken abgedunkelten Wohnung und kann sich kaum nach draußen bewegen. Die Krankenkasse weigert sich jedoch, die Kosten für UV-Schutzkleidung zu übernehmen, die sogar ihr behandelnder Arzt für wichtig hält. Christopher Posch versucht nun, für das schwerkranke Mädchen eine schnelle Lösung herbeizuführen. In einem anderen Fall versucht Christopher Posch, einer jungen Pferdefreundin zu helfen: Katharinas ganze Liebe gilt den Pferden. Für die junge Frau, die seit ihrer Jugend an Magersucht leidet, bedeuten die Tiere aber noch mehr, denn sie bieten ihr einen sicheren Halt im Leben. Mit viel Zeit, Kraft und Geld hat sie sich eine Pony-Zucht aufgebaut, der sie den Namen "Rothensande" gibt. Doch genau dieser Name droht nun ihre Ponyzucht zu zerstören, denn ein reicher Geschäftsmann will ihr den Namen einfach wegnehmen. Schafft es Posch, für seine Mandantin und gegen den scheinbar übermächtigen Unternehmer erfolgreich zu kämpfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Christopher Posch - Ich kämpfe für Ihr Recht!