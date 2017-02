RTL Passion 22:00 bis 22:25 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Emily redet sich ein, dass sie Paul mit Recht von sich gestoßen hat - immerhin scheint er noch nicht über Eva hinweg zu sein. Doch Jasmin öffnet ihr die Augen, dass auch sie noch nicht gänzlich über Tayfun hinweg ist und Paul trotzdem das Wagnis eingehen würde, sich auf sie einzulassen. Einsichtig will sich Emily mit Paul versöhnen, doch der ist leider nicht zu Hause, da er selbst gerade vor Emilys Tür steht, um sich mit ihr auszusprechen. Und viel Zeit bleibt ihnen nicht, denn Emilys Abreise steht unmittelbar bevor... Mesut gerät unter Druck, als Emma endlich bei ihm übernachten möchte. Also pimpt er seine Wohnung auf Mediziner-Style und lotst Emma durch seinen Kiez, ohne auf irgendeinen seiner Freunde zu treffen. Dummerweise sucht der Mann, dem Mesut neulich das Leben gerettet hat, ihn am nächsten Tag per Zeitung. So besucht Emma Mesut an seinem vermeintlichen Arbeitsplatz im Krankenhaus, um ihm aufgeregt den Zeitungsartikel zu zeigen, und fragt dabei ausgerechnet Philip, wo sie Dr. Yildiz finden kann... Elena berührt es, wie Gerner vergeblich versucht, seine Tochter aufzumuntern, als diese ihre Mutter vermisst. Feinfühlig findet sie die richtigen Worte, um Johanna zu trösten, wofür Gerner ihr bewegt dankt. Als er Elena seine Sorge um Katrin anvertraut, geht der das Herz auf und ihre Gefühle überwältigen sie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten