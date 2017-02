WDR 22:00 bis 23:25 Krimi Tatort Melinda D 2013 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Noch nicht offiziell im Dienst, trifft Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink in einem Baumarkt auf ein elternloses Kind. Das kleine arabische Mädchen spricht kein Wort Deutsch, aber Stellbrink gewinnt trotzdem schnell ihr Vertrauen. Melinda, so heißt die Kleine, führt den Kommissar zu einem nahegelegenen Billighotel. Zunächst sieht alles so aus, als wohnten die Angehörigen des Mädchens hier, aber dann merkt Stellbrink: Hier stimmt etwas nicht. Er kann das Mädchen aus dem Zimmer befreien und beide flüchten, denn drei bewaffnete Männer jagen ihnen hinterher. Aber warum? Das fragen sich auch Stellbrinks Kollegen Lisa Marx und Horst Jordan und vor allem Staatsanwältin Nicole Dubois, die Stellbrinks unorthodoxen Methoden schnell sehr kritisch gegenübersteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devid Striesow (Hauptkommissar Jens Stellbrink) Elisabeth Brück (Kommissarin Lisa Marx) Hartmut Volle (Kriminaltechniker Horst Jordan) Sandra Steinbach (Staatsanwältin Nicole Dubois) Mila Böhning (Melinda) Ayman Cherif (Herr Djafaar) Bejo Dohmen (Marcel Paulus) Originaltitel: Tatort Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Lars Montag, Dirk Kämper Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Michael Klaukien, Andreas Lonardoni Altersempfehlung: ab 12