kabel1 classics 22:25 bis 00:05 Komödie Das Teufelsweib von Texas USA 1967 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Josie Minick ist seit kurzem Witwe und alleinerziehende Mutter eines Sohnes. Statt auf einen neuen Ehemann und Versorger zu hoffen, nimmt die taffe Josie die Dinge selbst in die Hand und wird Schafzüchterin. Schnell gerät sie in den seit jeher bestehenden Krieg zwischen Schafhirten und Rinderzüchtern, der nun zu eskalieren droht. In Jason Meredith findet sie jedoch einen Verbündeten, an dessen Seite sie sich gegen die wachsenden Ungerechtigkeiten zu verteidigen weiß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Doris Day (Josie Minick) Peter Graves (Jason Meredith) George Kennedy (Arch Ogden) Andy Devine (Richter Tatum) William Talman (Charlie Lord) David Hartman (Fonse Pruitt) Guy Raymond (Doc) Originaltitel: The Ballad of Josie Regie: Andrew V. McLaglen Drehbuch: Harold Swanton Kamera: Milton Krasner Musik: Frank DeVol Altersempfehlung: ab 6