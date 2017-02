kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Castle Schmutzige Bombe USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In einem Taxi wird die Leiche des gebürtigen Syrers Amir Alhabi aufgefunden. Was zunächst nach einem Raubüberfall aussieht, entwickelt sich schnell zu einem hochbrisanten Fall: In einem Lagerraum finden die Ermittler Hinweise auf die Existenz einer Atombombe. Agent Fallon vom Heimatschutzministerium übernimmt die Angelegenheit. Er geht davon aus, dass Amir Alhabi gemeinsam mit seinem Cousin Jamal Alhabi einen Terroranschlag geplant hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Adrian Pasdar (DHS Agent Mark Fallon) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: David Amann Kamera: Daryn Okada Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12