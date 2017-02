SAT.1 Emotions 22:10 bis 22:50 Serien A Gifted Man Kontrollverlust USA 2011 16:9 HDTV Merken Michael stellt einen neuen Arzt ein - den Neuropsychiater Evan "E-Mo" Morris. Gleich bei seiner ersten Patientin beweist er nicht nur sein Geschick, sondern auch gute Menschenkenntnis: Die Schülerin Monica hat Mikro-Schlaganfälle und macht es Morris schwer, die Ursache dafür herauszufinden. Nach und nach kitzelt er ein Geheimnis aus Monica heraus, das deren strengem Vater jedoch gar nicht gefällt. Derweil behandelt Michael in der Clinica einen Jungen mit rätselhaften Symptomen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Ehle (Anna Paul) Pablo Schreiber (Anton Little Creek) Margo Martindale (Rita Perkins-Hall) Rhys Coiro (Dr. Zeke Barnes) Rachelle LeFevre (Dr. Kate Sykora) Samantha Futerman (Monica Lee) Peter Hermann (Harrison Curtis) Originaltitel: A Gifted Man Regie: David Platt Drehbuch: Daniel Truly Musik: W. G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 12