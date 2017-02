Silverline 22:55 bis 00:30 Horrorfilm Baskin TRK 2015 20 40 60 80 100 Merken Als Kind hatte Arda ein traumatisches Erlebnis, in dem ihm der Geist seines tödlich verunglückten Freundes erschien. Nun, als Erwachsener, arbeitet er als Polizist in der Einheit seines väterlichen Freundes Remzi, als die Truppe als Verstärkung zu einem Einsatz in einem übel beleumundeten Stadtviertel gerufen wird. Vor Ort fehlt von den anderen Polizisten zunächst jede Spur, stattdessen erinnern einige unheimliche Vorgänge Arda an sein Kindheitstrauma. Bei der Untersuchung eines scheinbar leer stehenden Hauses machen die Cops unangenehme Entdeckungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ergun Kuyucu (Remzi) Fatih Dokgöz (Apo) Muharrem Bayrak (Yavuz) Mehmet Akif Budak (DinerFootboy) Fadik Bülbül (Sister Butcher) Mehmet Cerrahoglu (Baba/The Father) Hayati Citaklar (Father's Son) Originaltitel: Baskin Regie: Can Evrenol Drehbuch: Ogulcan Eren Akay, Can Evrenol, Cem Ozuduru, Ercin Sadikoglu Musik: Ulas Pakkan Altersempfehlung: ab 18