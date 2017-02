ZDF neo 22:30 bis 23:15 Krimiserie Agatha Raisin Folge: 4 Und die tote Gärtnerin GB 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Die erfolgreiche PR-Managerin Agatha Raisin findet im kleinen Dorf Carsely eine neue Heimat. Schnell zeigt sich ihr Ermittlersinn und ihr feines Gespür für klassische Detektivarbeit. Im Dorf Carsely findet der alljährliche Gartenwettbewerb statt, und Agatha gibt sich alle Mühe, um mit einem originellen Zen-Garten zu punkten. Als die Gärten der anderen Teilnehmer zerstört werden, macht sich Unruhe in Carsely breit. Jemand fährt des Nachts lautstark über die Wiesen und hinterlässt hässliche Reifenspuren - und die geliebten Fische in den Teichen werden vergiftet. Als wenig später Mary Fortune auch noch, Kopf voran in einen Blumenkübel eingetopft, gefunden wird, ist das Chaos um den Wettbewerb völlig außer Kontrolle. James' Herz ist gebrochen, und Agatha versucht erneut zu beeindrucken, indem sie sich auf die Suche nach dem Mörder macht. Dabei stellt sich heraus, dass nicht nur Agatha einen Groll gegen Mary Fortune hegte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Jensen (Agatha Raisin) Jamie Glover (James Lacey) Katy Wix (Gemma Simpson) Mathew Horne (Roy Silver) Matt McCooey (DC Bill Wong) Jason Barnett (DI Wilkes) Lucy Liemann (Sarah) Originaltitel: Agatha Raisin Regie: Matthew Mulot, Paul Harrison Drehbuch: Chris Murray Kamera: James Moss Musik: Rupert Gregson-Williams, Christopher Willis